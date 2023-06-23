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16:35, 23 июня 2023Моя страна

Упорно покоряющие выступ манулята из Новосибирского зоопарка попали на видео

Манулята из Новосибирского зоопарка попали на видео, забираясь к маме на выступ

Манулята из Новосибирского зоопарка упорно пытались покорить выступ, чтобы добраться до своей матери Евы, и попали на видео. Ролик, снятый постоянным посетителем зоопарка Сергеем Ильтяковым, опубликовало издание NGS.

На кадрах видно, что к Еве поднимается сначала один котенок и сразу же начинает пить молоко матери. Второй остается внизу и никак не может ухватиться за камни. Приложив побольше усилий, он тоже поднимается наверх, после чего садится рядом с Евой и та его вылизывает.

«Котятам манулов, чтобы поесть, надо быть альпинистами», — отметил автор записи.

Ранее сообщалось, что манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка тщательно поточил когти о большое бревно в своем вольере и попал на видео. На записи показано, что он вылезает из своего домика, зевает и очень медленно идет к бревну, по пути снова зевая и потягиваясь. Он долго точит когти, но замечает камеру и отворачивается.

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    Сергей Истомин
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