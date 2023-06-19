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17:13, 19 июня 2023Моя страна

Манул из Новосибирского зоопарка тщательно поточил когти и попал на видео

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка тщательно поточил когти и попал на видео

Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка тщательно поточил когти о большое бревно в своем вольере. Его заснял на видео постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков, ролик опубликовало издание NGS.RU.

На кадрах видно, как манул вылезает из своего домика, зевает и очень медленно идет к бревну, по пути снова зевая и потягиваясь. Затем он подходит к бревну и начинает тщательно и активно точить когти, после чего смотрит прямо в камеру и, как будто увидев, что его снимают, останавливается и отворачивается.

Перед этим манул из Новосибирского зоопарка попал на видео в момент, когда муха отвлекла его от отдыха в гамаке и умывания. Хищник вскочил и попытался поймать назойливое насекомое, но муха оказалась быстрее, и он вернулся к прежнему занятию.

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    Сергей Истомин
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