Девушка сделала ямочки на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу

Американка Бекки Тан сделала ямочки на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу

Американка Бекки Тан сделала пластическую операцию по формированию ямочек на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу. Соответствующий материал публикует The Sun.

29-летняя жительница Бостона рассказала, что мечтала о данной особенности внешности с подросткового возраста. В 17 лет она установила в щеки пирсинг, чтобы приобрести желаемые черты, но впоследствии решила обратиться к пластическим хирургам.

Девушка потратила на необходимую процедуру 1,5 тысячи долларов (примерно 136 тысяч рублей по текущему курсу). Операция заняла 20 минут, после чего пациентке понадобилось три дня принимать антибиотики. По ее словам, процесс восстановления завершился довольно быстро, и она была довольна результатом. Однако спустя семь месяцев ямочка на одной щеке исчезла, а на другой была едва заметна во время улыбки.

«Врач предупреждал на консультации, что есть небольшой процент людей, у которых ямочки исчезают полностью. Так вышло, что я одна из них», — посетовала Тан.

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