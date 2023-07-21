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09:05, 21 июля 2023Ценности

Девушка сделала ямочки на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу

Американка Бекки Тан сделала ямочки на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу
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Фото: ShutterDivision / Shutterstock / Fotodom

Американка Бекки Тан сделала пластическую операцию по формированию ямочек на щеках за десятки тысяч рублей и заметила их пропажу. Соответствующий материал публикует The Sun.

29-летняя жительница Бостона рассказала, что мечтала о данной особенности внешности с подросткового возраста. В 17 лет она установила в щеки пирсинг, чтобы приобрести желаемые черты, но впоследствии решила обратиться к пластическим хирургам.

Девушка потратила на необходимую процедуру 1,5 тысячи долларов (примерно 136 тысяч рублей по текущему курсу). Операция заняла 20 минут, после чего пациентке понадобилось три дня принимать антибиотики. По ее словам, процесс восстановления завершился довольно быстро, и она была довольна результатом. Однако спустя семь месяцев ямочка на одной щеке исчезла, а на другой была едва заметна во время улыбки.

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«Врач предупреждал на консультации, что есть небольшой процент людей, у которых ямочки исчезают полностью. Так вышло, что я одна из них», — посетовала Тан.

Ранее сообщалось, что блогерша Лидия Дюпра с никнеймом @theheauxmentorofficial осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга Morpheus 8. Она продемонстрировала лицо после сеанса, которое оказалось покрыто красными пятнами, кровью и ранами.

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    Алина Гостева
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