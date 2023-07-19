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14:42, 19 июля 2023Ценности

Блогерша осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике

Блогерша Лидия Дюпра осталась с окровавленным лицом после процедуры лифтинга в клинике

Кадр: @theheauxmentorofficial / TikTok

Блогерша Лидия Дюпра с никнеймом @theheauxmentorofficial осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга Morpheus 8 (безоперационная подтяжка лица и тела посредством подачи высокочастотного импульса через вводимые под кожу микроиглы — прим. «Ленты.ру»). На размещенных кадрах она показала, как из-за воздействия специального аппарата у нее на коже выступает кровь. По словам юзерши, ей пришлось прибегнуть к ингаляционному наркозу, чтобы вытерпеть боль.

«Я плакала несколько раз. Это самая болезненная косметическая процедура, которую я когда-либо проходила», — заявила инфлюэнсерша. Также она продемонстрировала лицо после сеанса, которое оказалось покрыто красными пятнами, кровью и ранами. Однако Дюпра отметила, что результат стоит того.

В апреле сообщалось, что модель Мали Канджанапхупинг из Таиланда осталась с обезображенной внешностью из-за популярной женской процедуры. 26-летняя девушка рассказала, что отправилась в клинику в Бангкоке, чтобы скорректировать форму щек посредством инъекции филлеров. После сеанса клиентка обнаружила, что правая сторона ее лица покрылось волдырями, из которых начал сочиться гной.

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    Алина Гостева
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