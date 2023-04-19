Модель осталась с волдырями на лице после инъекции дешевых филлеров

Модель Мали Канджанапхупинг осталась с волдырями на лице после инъекции дешевых филлеров

Модель Мали Канджанапхупинг из Таиланда осталась с обезображенной внешностью из-за популярной женской процедуры. Соответствующий материал публикует The Sun.

26-летняя девушка рассказала, что отправилась в клинику в Бангкоке, которую посещала ранее, чтобы скорректировать форму щек посредством инъекции филлеров, однако они стоили дешевле, чем обычно. После сеанса клиентка обнаружила, что правая сторона ее лица покрылось волдырями, из которых начал сочиться гной. «У меня болела правая ноздря. Это было похоже на пытку. Всякий раз, когда я вздыхала, я чувствовала жар и боль внутри», — заявила она.

Затем состояние манекенщицы ухудшилось, и она обратилась в больницу, где врач диагностировал у нее воспаление из-за закупорки кровеносных сосудов введенным препаратом. Впоследствии ей растворили филлеры и выписали антисептик и антибиотики.

При этом девушка выяснила, что опасную процедуру ей проводила не доктор, а медсестра. «Что касается лечения — я потратила в десять раз больше, чем стоимость сеанса. Я хочу сказать людям, что стремление к красоте — это нормально. Однако, если вы хотите сделать инъекцию, вы должны проверить препарат и убедиться, что это не подделка, а также проверить клинику и врачей», — призвала Канджанапхупинг.

В феврале сообщалось, что жительница Петербурга Светлана (фамилия не указывается) осталась с ожогом лица после популярной женской процедуры. Отмечается, что россиянка решила удалить сосудистую сетку и обратилась в клинику «Лазерный доктор». В медучреждении пациентке предложили безопасную, по словам персонала, процедуру — коагуляцию. Однако впоследствии в государственной больнице у нее диагностировали отек и некроз кожи лица, аллергический дерматит и ожог обеих скуловых областей.