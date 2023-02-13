Россиянка осталась с ожогом лица после популярной женской процедуры

Петербурженка осталась с некрозом лица после удаления сосудистой сетки в клинике

Жительница Петербурга Светлана (фамилия не указывается) осталась с ожогом лица после популярной женской процедуры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что россиянка решила удалить сосудистую сетку и обратилась в клинику «Лазерный доктор». В медучреждении пациентке предложили безопасную, по словам персонала, процедуру — коагуляцию. Однако после у женщины возникли сильные боли, а прописанная врачами мазь усугубила ситуацию.

Известно, что впоследствии петербурженке отказали в повторном приеме в данной клинике. При этом в государственной больнице у нее диагностировали отек и некроз кожи лица, аллергический дерматит и ожог обеих скуловых областей. По данному факту начата проверка соответствующими органами, указывает Telegram-канал.

В декабре 2022 года жертвы домашних косметологов, работающих без профильного образования, раскрыли страшные последствия их посещения. Одна из пострадавших от процедуры на дому россиянок оказалась в больнице с сильной аллергией после проведения мезотерапии. Другая клиентка сообщила, что после уколов гиалуроновой кислоты у нее поднялась температура, а лицо опухло.