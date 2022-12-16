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19:57, 16 декабря 2022Ценности

Россиянки раскрыли страшные последствия посещения домашних косметологов

«Известия»: россиянка оказалась в больнице с отеком Квинке после мезотерапии

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Жертвы домашних косметологов, работающих без профильного образования, раскрыли страшные последствия их посещения. Соответствующими комментариями они поделились с «Известиями».

Одна из пострадавших от процедуры на дому россиянок оказалась в больнице после проведения мезотерапии (внутрикожное введение медикаментозных веществ в маленьких дозах — прим. «Ленты.ру»). По словам девушки, после микроинъекций у нее началась сильная аллергия. «Когда я обратилась с проблемой к врачу, мне сказали, что у меня начинается отек Квинке», — заявила она.

Помимо этого, другая клиентка сообщила, что после уколов гиалуроновой кислоты у нее поднялась температура, а лицо опухло. Вдобавок женщина рассказала, что по окончании сеанса она пыталась связаться со своим мастером по телефону, однако та заблокировала ее номер.

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«Мошенница! Она сделала мне процедуру просроченным материалом, после чего меня весь вечер тошнило. Мы уже обратились в правоохранительные органы. Будем решать вопрос по закону», — рассказала третья пострадавшая от домашнего косметолога клиентка.

Сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин сообщил, что даже наличие официальной лицензии не дает специалистам права проводить на дому косметические манипуляции и хирургические процедуры. «Жилое помещение невозможно обследовать на предмет бактериологической безопасности, наличия оборудования, медикаментов, освещения», — объяснил он.

В январе 2021 года журналисты телеканала «Россия 1» раскрыли подробности нелегальной работы российских косметологов-самоучек. Выяснилось, что специалистки не имели медицинского образования и во время работы использовали запрещенные на территории России препараты.

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Екатерина Ештокина
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