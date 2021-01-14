Журналисты раскрыли механизм нелегальной работы косметологов-самоучек в России

Журналисты телеканала «Россия 1» раскрыли подробности нелегальной работы российских косметологов-самоучек. Информация появилась в программе «Прямой эфир», запись которой опубликована на YouTube.

Корреспондент передачи Иван Докукин и журналистка Дарья Немкова отправились на прием к косметологам, которые принимали клиентов на дому. Выяснилось, что специалистки не имели медицинского образования и во время работы использовали запрещенные на территории России препараты.

Помимо этого, Немкова посетила обучение Лейлы Акимовой, которая является ученицей скандального косметолога Емельяна Брауде, известного проведением косметологических процедур без медицинского образования. На кадрах видно, что преподаватели курса не соблюдают санитарные нормы: так, одна из них гладит собаку, а затем, не меняя перчатку, продолжает делать инъекцию приглашенной модели.

Журналисты проверили место работы популярного в сети косметолога и ученицы Брауде Оксаны Овсепян: на ее страницу в Instagram подписаны 155 тысяч пользователей. Овсепян решила выгнать Докукина и Немкову после их просьбы показать диплом. Самоучка также отказалась показывать сертификаты препаратов, которые она использует для косметологических процедур.

Кроме того, в студии «Прямого эфира» присутствовала еще одна ученица Брауде Анна Борцова, работающая с образованием медсестры. При этом по российским законам медсестра-косметолог не имеет права работать самостоятельно и должна выполнять предписания врача. Несмотря на это, Борцова в прямом эфире в соцсетях обучает подписчиц, как делать инъекции.

В декабре 2020 года косметолог сделала пластику губ россиянке и изуродовала ее. Анастасия Боярская работала без профильного образования и лицензии. Отмечается, что во время процедуры у ее пациентки появились кровоизлияния. Пострадавшая обратилась в суд.