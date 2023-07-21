В Кабардино-Балкарии запустят новые канатные дороги и горнолыжные трассы

Новые канатные дороги и трассы запустят к началу горнолыжного сезона в Кабардино-Балкарии

Кольцевой подъемник с десятиместными гондолами и буксировочная кресельная канатная дорога откроются на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии в 2023 году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Отмечается, что протяженность кресельной канатной дороги составит 200 метров, пропускная способность — 2000 человек в час, кольцевой — 840 метров, пропускная способность — 2,4 тысячи человек в час.

Помимо этого, к началу зимнего сезона на «Эльбрусе» запустят восемь новых горнолыжных трасс — как «зеленых» для новичков, так и «черных» для профессионалов. Уточняется, что протяженность трасс превысит шесть километров.

Ранее в июле стало известно, что на Эльбрусе пройдет бесплатный фан-забег для всех желающих. Об этом сообщается на сайте организатора Elbrus World Race.