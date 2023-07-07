На Эльбрусе пройдет бесплатный забег

На Эльбрусе пройдет бесплатный фан-забег

На Эльбрусе пройдет бесплатный фан-забег для всех желающих. Об этом сообщается на сайте организатора Elbrus World Race.

«Бежать не обязательно, главное подняться в горы к облакам на максимальную высоту», — говорится в сообщении. Забег стартует 6 августа на поляне Азау (2,3 тысячи метров над уровнем моря). На дистанции будет два промежуточных финиша — кругозор (три тысячи метров) и Мир (3,5 тысячи метров). Основной финиш на станции «Гарабаши» (3,8 тысячи метров).

Общая длина дистанции составляет 6,5 километров. По словам организаторов, необходимо подняться до любого из промежуточных финишей, где можно будет добраться до основного финиша по канатной дороге.

Участники забега получат дипломы с указанием высоты, которую они достигли за отведенное время. Первые три участника, которые добегут до станции «Гарабаши», будут награждены призами от АО «КАВКАЗ.РФ».