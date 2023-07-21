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09:15, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об ударах Российской армии по порту и верфи в Николаеве

Координатор подполья Николаева сообщил об ударах ВС России по порту «Ника-Тера» и верфи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по одному из портов и верфи в Николаеве. Об этом РИА Новости сообщил координатор подполья города Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся на судоремонтный завод «Нибулон» — там сдетонировали «некие емкости». Кроме того, известно о взрывах в порту «Ника-Тера».

Помимо этого, Вооруженные силы России нанесли удар по гостинице «Ингул», в которой базировались украинские военные и иностранные инструкторы. В здании серьезные разрушения, верхние этажи сложились, образовав воронку. Подъезды к гостинице были перекрыты за несколько кварталов, пропускались только машины скорой помощи, пожарные и спасатели.

Ранее сообщалось, что ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку противовоздушной обороны (ПВО). На этой территории работают системы Patriot, NASAMS, а также IRIS-T.

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    Варвара Кошечкина
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