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01:48, 21 июля 2023Мир

ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку ПВО

Командование ВСУ стянуло в район Одессы и Николаева серьезную группировку ПВО

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Украинское командование стянуло в район Одессы и Николаева серьезную группировку противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Они рассказали, что на этой территории работают системы Patriot, NASAMS, а также IRIS-T. Они указали, что недалеко от портовых сооружений развернуты зенитно-артиллерийские комплексы Gepard.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что несмотря на это, российские высокоточные системы смогли преодолеть защиту и поразить все заданные цели. «Поскольку никаких поползновений выполнять наши требования в рамках зерновой сделки нет, то соответственно нужно просто уничтожить черноморские порты, чтобы не было никаких соблазнов использовать их, в том числе и в политических целях», — считает эксперт. По его мнению, Киев будет пытаться организовать гумконвои каботажными рейсами вдоль берегов Турции, Румынии, Болгарии.

Ранее стало известно, что Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине NASAMS и тысячу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Black Hornet.

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    Марина Совина
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