Норвегия передаст Украине ЗРК NASAMS и беспилотники

Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине ЗРК NASAMS и беспилотники

Норвегия в рамках нового пакета помощи передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и тысячу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Black Hornet. Об этом сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, передает ТАСС.

«Правительство решило осуществить дополнительную поставку NASAMS, включающую две системы управления, две пусковые установки и запасные части. (...) Это повысит эффективность уже переданных Украине ЗРК», — сказал Грам.

По его словам, норвежская сторона также передаст украинским военным 150 тысяч пайков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. В ходе разговора глава государства рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск, стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий. «Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии», — написал он.

Зеленский поблагодарил Стере за поддержку и пригласил на Украину.