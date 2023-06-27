Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях украинских войск

Президент Украины Зеленский рассказал премьеру Норвегии об оборонных потребностях войск

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

В ходе разговора глава государства рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск, стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий. «Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии», — написал он.

Зеленский поблагодарил Стере за поддержку и пригласил на Украину.

Ранее Зеленский заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка.