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20:53, 27 июня 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал премьеру Норвегии о потребностях украинских войск

Президент Украины Зеленский рассказал премьеру Норвегии об оборонных потребностях войск
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

В ходе разговора глава государства рассказал о поездке на передовые позиции украинских войск, стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий. «Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии», — написал он.

Зеленский поблагодарил Стере за поддержку и пригласил на Украину.

Ранее Зеленский заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка.

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    Варвара Кошечкина
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