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02:06, 26 июня 2023Бывший СССР

Зеленский призвал мир «давить» на Россию

Владимир Зеленский призвал мир «давить» на Россию до восстановления международного порядка
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «мир должен давить» на Россию до восстановления международного порядка. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил об этом по итогам телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Ранее Зеленский назвал разговор с главой Белого дома позитивным и вдохновляющим. По его словам, они обсудили ход боевых действий и «процессы, которые происходят в России». «Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — сообщил политик.

21 июня украинский лидер усомнился, что российский лидер Владимир Путин станет использовать ядерное оружие. «Он [Владимир Путин] будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это», — сказал Зеленский.

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    Марина Совина
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