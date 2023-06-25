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22:28, 25 июня 2023Бывший СССР

Зеленский поговорил по телефону с Байденом

Владимир Зеленский заявил, что провел позитивный и вдохновляющий разговор с Байденом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что провел разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Украинский лидер назвал разговор позитивным и вдохновляющим. По его словам, они обсудили ход боевых действий и «процессы, которые происходят в России». «Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения», — сообщил политик.

Зеленский сообщил, что также в ходе разговора они скоординировали позиции накануне вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля. Кроме того, политики поговорили о продолжение работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира».

Ранее стало известно, что представители Евросоюза и США хотят встретиться с сохраняющими нейтралитет по Украине странами, чтобы обсудить «формулу мира» Зеленского. В качестве возможной площадки для обсуждения назывался датский Копенгаген.

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