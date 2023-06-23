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15:25, 23 июня 2023Мир

США и ЕС захотели переубедить сохраняющие нейтралитет по Украине страны

Bloomberg: США и ЕС встретятся с представителями сохраняющих нейтралитет по Украине стран

Фото: Virginia Mayo / AP

Официальные лица США и Евросоюза планируют встретиться с представителями стран, которые сохраняют нейтралитет по Украине, в том числе Бразилии и Индии, и обсудить с ними «формулу мира», предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, встреча может пройти в Дании, в ней могут принять участие советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также посланники из ЮАР, Бразилии и Индии.

Китай еще не подтвердил, примет ли их представитель участие, а полный список участников еще не утвержден окончательно. Отмечается, что у встречи не будет официальной повестки дня, а одной из главных целей встречи будет обсуждение «формулы мира» Зеленского и «его усилий по проведению глобального саммита по этим предложениям».

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия не нейтральна по ситуации на Украине, а выступает за мир, соблюдение международного права и диалог по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что будет делать все необходимое и поддерживать любые попытки покончить с конфликтом.

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    Семен Александров
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