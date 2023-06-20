Индия отказалась от нейтралитета по ситуации на Украине

Премьер Моди: Индия не нейтральна по ситуации на Украине, а выступает за мир и диалог

Индия не нейтральна по ситуации на Украине, а выступает за мир, соблюдение международного права и диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание, и заверил, что высшим приоритетом страны является мир. «Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но это не так. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», — отметил политик.

Моди добавил, что Индия будет делать все необходимое и поддерживать любые попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность.

20 мая индийский премьер впервые с начала российской специальной военной операции встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях саммита G7 в японской Хиросиме. На встрече также присутствовал советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал.