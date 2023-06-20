Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 20 июня 2023Мир

Индия отказалась от нейтралитета по ситуации на Украине

Премьер Моди: Индия не нейтральна по ситуации на Украине, а выступает за мир и диалог

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Индия не нейтральна по ситуации на Украине, а выступает за мир, соблюдение международного права и диалог по урегулированию конфликта. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в интервью The Wall Street Journal (WSJ).

Он подчеркнул, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание, и заверил, что высшим приоритетом страны является мир. «Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но это не так. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», — отметил политик.

Моди добавил, что Индия будет делать все необходимое и поддерживать любые попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность.

20 мая индийский премьер впервые с начала российской специальной военной операции встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях саммита G7 в японской Хиросиме. На встрече также присутствовал советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Маск согласился с мнением о неудаче контрнаступления ВСУ. Что американский бизнесмен думает о военной помощи Украине?
    В Новой Москве загорелась атакованная беспилотником в мае многоэтажка
    Четверо россиян стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы
    Работодатели раскрыли интерес к хобби кандидатов
    Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ
    В ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве
    В Крыму сбили беспилотник ВСУ
    Токаев встретился со Штайнмайером
    В Запорожье рассказали о брошенных на поле боя раненых солдатах ВСУ
    Бывшую заведующую российским детским садом заподозрили в хищениях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.