Премьер Индии впервые с начала СВО встретился с Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли на полях саммита G7 в японской Хиросиме. Об этом сообщила пресс-служба премьера в Twitter.
Судя по фото, опубликованному пресс-службой Моди, на встрече также присутствовал советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал.
Ранее стало известно, что Украина запросила у Индии гуманитарную помощь, в том числе лекарства, а также медицинское и энергетическое оборудование. 10 апреля страну с рабочим визитом посетила Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Индия не осуждает российскую спецоперацию на Украине, но отмечает, что события в стране негативно повлияли на мировую экономику и спровоцировали «огромные человеческие страдания».