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16:42, 25 февраля 2023Мир

Индия высказала позицию по спецоперации на Украине

По итогам встречи «Большой двадцатки» Индия не осудила спецоперацию России на Украине

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

После встречи министров финансов «Большой двадцатки» (G20) и глав центральных банков Индия заявила о разных взглядах на происходящее на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что «с февраля 2022 года мы также стали свидетелями того, как война на Украине еще больше негативно повлияла на мировую экономику». Индия заявляет, что подтвердила национальные позиции, а большинство членов G20 решительно не поддержали спецоперацию и отметили, что события на Украине «причиняют огромные человеческие страдания» и усугубляют существующие проблемы мировой экономики.

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Варвара Кошечкина
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