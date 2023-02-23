Стало известно о нежелании Индии обсуждать санкции против России

Reuters: Индия не хочет обсуждать санкции против России на встрече глав МИД G20

Индия не хотела бы обсуждения членами «Большой двадцатки» дополнительных санкций против России, пока она председательствует в клубе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников из правительства страны.

Отмечается, что речь идет о предстоящей встрече министров финансов и глав центробанков стран G20. По словам одного из собеседников агентства, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обсуждать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.

Другой источник агентства в свою очередь подчеркнул, что санкции не являются темой G20, поскольку это прежде все форум для «обсуждения вопросов роста» экономик.

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 встретятся 23 февраля, чтобы обсудить санкции против России перед заседанием G20 в Бангалор. По словам министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, одной из тем будет санкционное давление на Москву. Кроме того, страны коснутся вопроса помощи Украине.