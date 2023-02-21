Стало известно о встрече глав минфинов G7 в Бангалор

Главы минфинов G7 встретятся 23 февраля, чтобы обсудить санкции против России

Главы министерств финансов и центробанков стран G7 встретятся 23 февраля, чтобы обсудить санкции против России перед заседанием G20 в Бангалор, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Об этом пишет Reuters.

По его словам, одной из тем будет санкционное давление на Москву. Кроме того, страны коснуться вопроса помощи Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида решил пригласить президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-встречу лидеров стран G7 24 февраля.

Также стало известно, что в этот день США и представители G7 введут новый пакет санкций против РФ. Они затронут сферы, в отношении которых уже были введены ограничения.