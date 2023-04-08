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18:23, 8 апреля 2023Мир

Стали известны детали просьбы Украины к Индии по оказанию помощи

The Hindu: Украина запросила у Индии лекарства и энергетическое оборудование

Фото: Andres Stapff / Reuters

Украина запросила у Индии гуманитарную помощь, в том числе лекарства, а также медицинское и энергетическое оборудование. Детали просьбы Киева к Нью-Дели стали известны The Hindu.

Как сообщили изданию дипломатические источники, запрос Украины будет обсуждаться в рамках визита первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой в Индию, который должен состояться 10 апреля. Дипломат проведет переговоры с правительством страны, а также выступит в аналитическом центре Дели. Кроме того, предполагается, что Джапарова пригласит с визитом в Киев премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Как отмечает The Hindu, Украина также заинтересована в том, чтобы получить от Индии приглашение на саммит «Группы двадцати» (G20). Кроме того, Киев хотел бы, чтобы перед лидерами стран участников в онлайн-режиме выступил президент Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от предложений Индии о помощи в урегулировании конфликта на Украине и допускает, что она сможет стать посредницей на переговорах.

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Константин Лысяков
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