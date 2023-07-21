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08:06, 21 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза

Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза и призвал отказаться от конфронтации
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал недальновидной политику Евросоюза и призвал отказаться от конфронтации. Об этом глава государства сказал в поздравлении народу Бельгии по случаю Национального праздника.

Белорусский лидер отметил, что Минск и Брюссель в последние десятилетия активно развивали сотрудничество, особенно в торгово-экономической и гуманитарной сферах, что положительно сказывалось на благополучии народов.

«К сожалению, в связи с недальновидной политикой Европейского союза в отношении Беларуси отношения между нами сейчас переживают не лучший период», — завил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что скорейший отказ от конфронтации будет способствовать установлению мира на европейском континенте.

Ранее Лукашенко заявил, что основной причиной конфликтов является однополярность и «монополизация США планеты». По его мнению, во времена СССР мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой.

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    Марина Совина
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