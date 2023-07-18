Автор Politika Самарджия: Европа начала понимать несостоятельность идеи однополярного мира

Обозреватель Слободан Самарджия заявил, что мир переходит к многополярности. В статье для сербской газеты Politika он напомнил, что российский президент Владимир Путин не раз предупреждал об опасности однополярности.

Автор отметил, что соперничество с Востоком смещает чашу весов в чашу силы, в результате чего два полюса вскоре уравняются. По его мнению, Евросоюз теряет способность участвовать в этом соревновании, поэтому Европе следует заниматься своими проблемами.

«Мир скатывается к многополярности, и к этому нужно быть готовым», — призвал Самарджия.

Ранее президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что основной причиной конфликтов является однополярность и «монополизация США планеты». По его мнению, во времена СССР мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой.