Лукашенко назвал причину конфликтов в мире

Лукашенко считает, что причиной конфликтов в мире является «монополизация планеты США»

Основной причиной конфликтов в мире является однополярность и «монополизация США планеты». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Политик считает, что сохранение СССР позволило бы избежать множества противостояний.

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза. Да и с Японией у нас были хорошие, дружеские отношения, несмотря на существование различного рода проблем. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко назвал условие прекращения конфликта на Украине. По его словам, боевые действия на украинской земле закончатся, если США займут позицию по установлению мира. Однако политик усомнился в вероятности такого решения со стороны Вашингтона.

