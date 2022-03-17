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Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине

Лукашенко: прекращение огня на Украине возможно после парафирования договора с Россией

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине. Об этом он высказался в интервью японскому телеканалу TBS, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что прекращение огня на Украине будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа — прим. «Ленты.ру»).

«Как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в интервью TBS Лукашенко посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому заключить договор с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Москва предлагает Киеву «абсолютно приемлемый вариант» подобного соглашения, и указал на то, что в случае отказа Украина будет вынуждена капитулировать.

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Алевтина Запольская
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