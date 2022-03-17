Лукашенко посоветовал Зеленскому заключить договор с Путиным

Лукашенко предупредил президента Зеленского о капитуляции при отказе от договора с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому заключить договор с главой России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу TBS, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Лукашенко рекомендовал Зеленскому заключить с Путиным договор и предрек, что в случае отказа Украина будет вынуждена капитулировать. При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Киеву «абсолютно приемлемый вариант договора».

«Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100 процентов убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я», — добавил президент.

В интервью TBS Лукашенко также заявил, что с территории Украины по Белоруссии было совершено не менее двух пусков ракет «Точка-У». По словам главы республики, все снаряды удалось сбить.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении.