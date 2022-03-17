Лукашенко заявил о двух пусках ракет «Точка-У» с Украины по Белоруссии

Лукашенко сообщил о минимум двух пусках ракет «Точка-У» с территории Украины по Белоруссии

С территории Украины по Белоруссии было не менее двух пусков ракет «Точка-У». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

«В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет "Точка-У" по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить», — рассказал белорусский лидер. Лукашенко также пообещал ответить на действия Украины в случае постоянных провокаций.

О первой запущенной тактической ракете «Точка-У» с территории Украины президент Белоруссии заявил 15 марта. По словам главы государства, пуск был совершен ночью. В итоге ракета была перехвачена и уничтожена белорусскими военными совместно с их российскими коллегами в районе реки Припять. Лукашенко считает, что таким образом Минск хотят втянуть в конфликт на Украине.

В начале марта президент Белоруссии заверил, что его военные не принимают участия в российской спецоперации. Позже белорусское Минобороны также опровергло слухи о готовящейся отправке войск на Украину, подчеркнув, что подобные сообщения являются фейками, которые распространяют СМИ Украины.