«Ъ»: Минтранс анонсировал новые меры регулирования движения электросамокатов и СИМ

Министерство транспорта России подготовило дополнительные меры, регулирующие движение электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в дополнение к поправкам в ПДД, которые вступили в силу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, ситуация с электросамокатами обсуждалась на круглом столе в Общественной палате 20 июля. Как сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, по поручению главы министерства идет подготовка к дальнейшему регулированию СИМ.

Документ проходит согласование и рассчитан на несколько лет. По информации Луговенко, корректировки будут внесены в ПДД, КоАП и ряд других федеральных законов. Так, предлагается ограничить обгон пешеходов скоростью в 10 километров в час (сейчас таких ограничений нет, за исключением запрета развивать скорость выше 25 километров в час), а также регистрировать и вносить средства индивидуальной мобильности в единый электронный реестр.

Помимо этого, как сообщает издание, в КоАП планируют внести новые составы с усиленными штрафами — в частности, за превышение скорости.

Ранее в ГИБДД назвали условие для езды вдвоем на одном самокате. В инспекции сообщили, что так передвигаться возможно, если это предусмотрено конструкцией самоката.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.