В ГИБДД назвали условие для езды вдвоем на одном электросамокате

В ГИБДД заявили, что ПДД разрешают ездить на электросамокатах вдвоем с учетом конструкции

Правила дорожного движения (ПДД) разрешают ездить вдвоем на одном электросамокате, если это предусмотрено его конструкцией. Такое условие назвал старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД Виктор Стельмах, пишет ТАСС.

По словам представителя ведомства, езда вдвоем на не предназначенном для этого электросамокате является частым нарушением. При этом он подчеркнул, что «по средствам индивидуальной мобильности (СИМ) есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить».

Однако инспектор отметил, что не знает подобного транспорта, рассчитанного на двух человек. «Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений [в ПДД] будет вноситься», — сказал он на круглом столе «Новые ПДД об электросамокатах: первые итоги» в Общественной палате.

9 июля в Совете Федерации определили размер штрафа за езду на электросамокате и других СИМ вдвоем и предложили взыскивать с нарушителей одну тысячу рублей. По словам сенатора Валерия Васильева, фиксировать подобные нарушения сможет непосредственно сотрудник ГИБДД.

До этого сообщалось, что в России могут начать штрафовать водителей электросамокатов наравне с автомобилистами. Как стало известно, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) готовятся Минтрансом. По словам источника «Известий» в ведомстве, сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». В частности, после внесения поправок россиян, превышающих на СИМ максимально разрешенную скорость в два раза, можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.