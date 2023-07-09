В Совфеде определили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

В Совфеде предложили штрафовать на одну тысячу рублей за езду на электросамокате вдвоем

В Совете федерации определили размер штрафа за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности вдвоем и предложили взыскивать с нарушителей одну тысячу рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, передает ТАСС.

«Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — отметил сенатор.

Васильев добавил, что фиксировать подобные нарушения сможет непосредственно сотрудник ГИБДД.

Ранее стало известно, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Предлагалось, в частности, установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. Так, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

