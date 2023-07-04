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00:54, 4 июля 2023Россия

В России предложили штрафовать пользователей электросамокатов

«Известия»: пользователей электросамокатов предложили штрафовать наравне с автомобилистами

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство транспорта прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишут «Известия».

Источник издания в ведомстве пояснил, что сейчас самокатчики пользуются пробелом в законодательстве, подпадая под категорию участников дорожного движения «другие лица». Добавив точное определение в КоАП, пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) окажутся полноправными участниками, и на них станет возможно наложить наказание.

При этом предлагается установить размер штрафов, сопоставимый с санкциями для автомобилистов. В частности, превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет оштрафовать на пять тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час, запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры он призвал ввести и для электровелосипедов.

Инициативу поддержал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Так, глава СКР неоднократно указывал на проблемы безопасности людей и многочисленные факты травматизма при передвижении на электросамокатах. Бастрыкин также предлагает разработать меры ответственности сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий, приводящих к ДТП.

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    Марина Совина
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