В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

«Известия»: депутат Якубовский призвал запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час и ввести еще ряд мер. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на его обращение.

Якубовский также предложил запретить проезд электросамокатов на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры он призвал ввести и для электровелосипедов. Сейчас на электросамокатах можно перемещаться со скоростью до 25 километров в час, но правила дорожного движения «ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков».

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 километров в час», — отметил депутат.

Ранее в России призвали ввести права на электросамокаты. С таким требованием выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.