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07:53, 18 мая 2023Россия

В России призвали ввести права на электросамокаты

Ura.ru: депутат ГД Гусев призвал ввести права на электросамокаты по аналогии со скутерами

Фото: Сергей Петров / News.ru / Global Look Press

В России нужно ввести права на использование электросамокатов по аналогии со скутерами, выдавать их можно с 16 лет. С таким призывом выступил в разговоре с Ura.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

По его мнению, самокаты следует приравнять к транспортным средствам. «Заявлял, что нужно до 16 лет не давать ими пользоваться. Логика тут такая: с 16 лет нужно выдавать на них права также, как и на другие транспортные средства», — отметил Гусев.

Депутат заметил, что ситуация с электросамокатами во многом схожа с проблемной историей о скутерах. «Ими тоже можно было пользоваться без шлема, без прав. Каждый покупал скутер и ездил. Потом все поняли, что это представляет опасность для людей, и приравняли их к транспортным средствам», — напомнил он.

В то же время Гусев подчеркнул, что полностью убирать самокаты с городских улиц нельзя, поскольку они разгружают транспортную инфраструктуру.

В апреле в МЧС России рассказали о правилах езды на самокатах. Так, в ведомстве уточнили, что запрещается самостоятельно передвигаться на электросамокатах детям младше 14 лет. Кроме того, от этого способа передвижения лучше отказаться в дождливую погоду.

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Анна Щербакова
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