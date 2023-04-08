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05:07, 8 апреля 2023Россия

В МЧС рассказали о правилах езды на электросамокатах

МЧС России: в дождливую погоду запрещается ездить на электросамокатах

Фото: Christina Spinnen / Unsplash

При использовании электросамокатов необходимо соблюдать ряд правил, в частности, не рекомендуется ездить на них в дождливую погоду, предупреждает МЧС России в своем Telegram-канале.

Помимо этого, запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше четырнадцати лет, рассказали в ведомстве. Также, нельзя разбирать и модернизировать электротранспорт, ездить вместе с пассажирами и нарушать режим зарядки, предусмотренный производителем. Кроме того, при совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки.

Во время поездок на электросамокатах необходимо надевать защитный шлем и следить за исправностью техники, чтобы избежать короткого замыкания, напомнили в МЧС, добавив, что в прошлом году было зафиксировано почти два десятка случаев возгорания самокатов из-за нарушения правил эксплуатации. «Правило "один самокат — один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с начала осени в Париже будет запрещена аренда электросамокатов. Такое решение было принято по итогам голосования по поводу запрета транспорта, в котором приняли участие свыше 103 тысяч человек. Отмечается, что 89 процентов респондентов выступили против самокатов на улицах французской столицы.

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Варвара Кузьмина
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