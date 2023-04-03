Le Monde: с 1 сентября 2023 года в Париже запретят аренду электросамокатов

В Париже с 1 сентябре 2023 года запретят аренду электросамокатов. Таким образом во французской столице решили поддержать безопасность на дорогах. Об этом сообщает Le Monde.

В воскресенье, 2 апреля, в Париже прошло голосование по поводу запрета электросамокатов. В нем приняли участие более 103 тысяч человек, 89 процентов из которых выступили против подобного транспорта. При этом отмечается, что явка оказалась очень низкой. «С 1 сентября в Париже больше не будет самокатов», — заявила мэр столицы Франции Анн Идальго.

В благотворительных организациях заявили, что решение позволит повысить безопасность на дорогах Франции на фоне того, что многие горожане опасаются прогуливаться по тротуарам и с опаской переходят дорогу. Однако запрет повлияет с финансовой точки зрения на операторов, которые предоставляли такой транспорт в аренду.

Летом 2022 года на фоне экстремальной жары в Париже пришли к выводу, что город остро нуждается в зеленых насаждениях, которые могут создать тень. Деревьями оказалось засажено только 10 процентов площади города. В итоге местные власти решили к 2026 году создать в городе «островки свежести».