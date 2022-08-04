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В Париже выявили острую нехватку деревьев

Из-за экстремальной жары в Париже выявили нехватку зеленых насаждений

Фото: Gonzalo Fuente / Reuters

На фоне экстремальной жары в Париже пришли к выводу, что город остро нуждается в зеленых насаждениях, которые могут создать тень. Об этом сообщает Reuters.

Во французской столице ощущается нехватка зеленого покрова. Деревьями засажено только 10 процентов площади города, в то время как в Лондоне — 33 процента и в Осло — 68 процентов. Из-за отсутствия насаждений температура на открытых участках, включая площадь около Оперы Гарнье поднялась до 56 градусов Цельсия, в тени она могла бы снизиться до 28 градусов.

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По словам экспертов, деревья создают тень, позволяя появляться ветру, благодаря которому горожанам становится легче дышать. Таким образом, насаждения выступают в роли естественной защиты от глобального потепления. Местные власти планируют к 2026 году создать в городе «островки свежести», посадив 170 тысяч деревьев. Однако проект вызвал критику экоактивистов, которые подчеркивают то, что реализация плана подразумевает вырубку старых деревьев.

Ранее во всех 96 материковых департаментах Франции из-за экстремальной жары ввели особый режим. Особый режим не действовал в Париже, департаментах О-де-Сен, Валь-де-Марн и коммуне Сен-Дени. Однако власти отменили исключение из-за отсутствия осадков в последние месяцы.

Нина Ташевская
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