Во всех департаментах Франции ввели особый режим из-за жары

BFMTV: в 96 департаментах Франции ограничили потребление воды из-за жаркой погоды

Во всех 96 материковых департаментах Франции из-за экстремальной жары ввели особый режим. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Особый режим не действовал в Париже, департаментах О-де-Сен, Валь-де-Марн и коммуне Сен-Дени. Однако во вторник, 2 августа, власти отменили исключение из-за отсутствия осадков в последние месяцы.

Особый режим предполагает снижение потребления воды. В частности, в стране ограничили полив зеленых насаждений, влажную уборку тротуаров, дорог и автомобилей. Власти призвали меньше использовать воды для бытовых целей. На данный момент в стране ожидают очередную волну жаркой погоды.

Ранее массовые ограничения на потребление воды на фоне сильной засухи во Франции ввели в 93 департаментах. Тогда меры по ограничению воды различались. В департаментах с самой сложной обстановкой было разрешено использовать воду только для питья, тушения пожаров и сферы здравоохранения.