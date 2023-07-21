Минздрав предложил уйти от массовой вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ предложил вакцинировать от коронавируса только уязвимые категории граждан

Минздрав России предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых категорий граждан. Соответствующий законопроект опубликован на портале правовой информации.

Как объяснили в министерстве, необходимости в массовой вакцинации нет, так как в России сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, а эпидемическая ситуация с COVID-19 стабилизаровалась.

К уязвимым категориям ведомство отнесло ранее не болевших и/или не привитых совершеннолетних россиян, граждан старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее эпидемиолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков рассказал, что при появлении нового, более мощного штамма коронавируса можно будет сделать выводы о его происхождении.