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11:18, 21 июля 2023Силовые структуры

Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео

В московском метро агрессивный пассажир избил мужчину, случайно задевшего его плечом

В метро Москвы произошла драка. Видео «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре столицы.

На кадрах видно, как люди толпа идет по станции, затем пассажир случайно задевает другого плечом. Тот поворачивает и накидывается на обидчика. Они начинают драться.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции метро «Проспект Вернадского». Нападавшим оказался 40-летний гражданин. Он толкнул потерпевшего в спину, тот упал, тогда фигурант несколько раз ударил его в голову.

Действия агрессивного мужчины квалифицированы по статье 116 («Побои») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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