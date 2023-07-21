Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео

В московском метро агрессивный пассажир избил мужчину, случайно задевшего его плечом

В метро Москвы произошла драка. Видео «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре столицы.

На кадрах видно, как люди толпа идет по станции, затем пассажир случайно задевает другого плечом. Тот поворачивает и накидывается на обидчика. Они начинают драться.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции метро «Проспект Вернадского». Нападавшим оказался 40-летний гражданин. Он толкнул потерпевшего в спину, тот упал, тогда фигурант несколько раз ударил его в голову.

Действия агрессивного мужчины квалифицированы по статье 116 («Побои») УК РФ.