Россиянка расцарапала лицо полицейскому и получила 20 тысяч рублей штрафа

В Мурманске оштрафовали 19-летнюю девушку, расцарапавшую лицо полицейскому

В Мурманске оштрафовали 19-летнюю девушку, напавшую на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 318 («Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ. Она должна будет выплатить 20 тысяч рублей.

По данным ведомства, днем 9 апреля в квартире на улице Миронова фигуранта и несколько ее пьяных знакомых поссорились. После конфликта одна из девушек обратилась в полицию с заявлением о пропаже кошелька. Когда правоохранитель приехал к осужденной для проверки, она схватила его за голову и расцарапала лицо.