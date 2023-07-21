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18:27, 21 июля 2023Наука и техника

Космические силы США увеличат число подрядчиков программы NSSL

Космические силы США увеличат число подрядчиков третьей фазы программы NSSL

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Космические силы США объявили о планах увеличить число подрядчиков третьей фазы программы национальной безопасности по космическому запуску National Security Space Launch (NSSL). Об этом сообщает SpaceNews.

По словам заместителя исполнительного директора программы гарантированного доступа в космос в Командовании космических систем Дугласа Пентекоста, увеличение числа подрядчиков связано с прогнозируемым ростом спроса на запуски спутников и опасениями по поводу нехватки ракет большой грузоподъемности в конце текущего десятилетия.

Ожидается, что в рамках третьей фазы будет выбрано несколько подрядчиков, располагающих средними ракетами, и три подрядчика, имеющих тяжелые носители.

По данным Пентекоста, в период с 2027 по 2032 годы Космическим силам США может потребоваться до 88 запусков.

Заместитель исполнительного директора программы гарантированного доступа в космос добавил, что необязательно, чтобы новый подрядчик имел уже готовую среднюю или тяжелую ракету к 2024 году, когда планируется заключение контрактов в рамках NSSL.

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Издание ArsTechnica допускает, что в этом случае компаниями, претендующими на военные запуски при помощи средних ракет, могут стать, в частности, Rocket Lab и Relativity Space, тогда как третьей компанией в США, имеющей свою тяжелую ракету, может быть Blue Origin.

В июле 2018-го издание The Hill заметило, что программа развития одноразовых ракет Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV) в проекте закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 финансовый год, который рассматривался Конгрессом США, переименована в программу национальной безопасности по космическому запуску NSSL.

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    Иван Потапов
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