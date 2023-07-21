Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:04, 21 июля 2023Россия

Уничтожение склада ВСУ с боеприпасами дроном-камикадзе «Овод» попало на видео

Бойцы группировки «Юг» уничтожили дроном-камикадзе «Овод» склад ВСУ с боеприпасами

Видео: РИА Новости

Уничтожение склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе «Овод» попало на видео, кадры публикует РИА Новости.

«Бойцы уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Овод" украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне ВСУ на авдеевском направлении», — отмечается в сообщении.

Офицер группировки войск Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что военные работали через рестранслятор с дальней дистанции, успешное поражении цели зафиксировал разведывательный дрон.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что минные поля, созданные российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стали непроходимыми для Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон сообщил о краже и попытках продать поставленное Украине оружие

    Уничтожение склада ВСУ с боеприпасами дроном-камикадзе «Овод» попало на видео

    Сотрудница университета занялась сексом с 15-летним мальчиком и попала в тюрьму

    Кардиолог предупредил об опасном бессимптомном заболевании

    «АвтоВАЗ» применил коммерческие санкции к трем дилерам в Москве

    В России рассказали о непроходимых для ВСУ минных полях

    Названы самые востребованные в 2023 году профессии

    Назван способ продлить работу батареи телефона

    Российские военные отразили семь атак ВСУ

    Российские военные рассказали о готовности оборонять Запорожскую АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости