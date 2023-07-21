Уничтожение склада ВСУ с боеприпасами дроном-камикадзе «Овод» попало на видео

Бойцы группировки «Юг» уничтожили дроном-камикадзе «Овод» склад ВСУ с боеприпасами

Видео: РИА Новости

Уничтожение склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе «Овод» попало на видео, кадры публикует РИА Новости.

«Бойцы уничтожили с помощью дрона-камикадзе "Овод" украинский склад с боеприпасами в ближней тыловой зоне ВСУ на авдеевском направлении», — отмечается в сообщении.

Офицер группировки войск Вооруженных сил России «Юг» рассказал, что военные работали через рестранслятор с дальней дистанции, успешное поражении цели зафиксировал разведывательный дрон.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что минные поля, созданные российскими военными в зоне проведения специальной военной операции (СВО), стали непроходимыми для Вооруженных сил Украины.

