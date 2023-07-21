Летевший в Армению российский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

У летевшего из Минеральных Вод в Ереван самолета отвалился капот двигателя

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании «Азимут» экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Минеральных Вод в Ереван. Отмечается, что у самолета отвалился капот левого двигателя. Обшивка упала на территории аэропорта.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку спустя несколько минут», — говорится в сообщении.

Ранее вылет самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажирки.