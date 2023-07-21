Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 21 июля 2023Путешествия

Летевший в Армению российский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

У летевшего из Минеральных Вод в Ереван самолета отвалился капот двигателя

Фото: aarrows / Shutterstock / Fotodom

Летевший в Армению самолет российской авиакомпании «Азимут» экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Минеральных Вод в Ереван. Отмечается, что у самолета отвалился капот левого двигателя. Обшивка упала на территории аэропорта.

«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где совершил благополучную посадку спустя несколько минут», — говорится в сообщении.

Ранее вылет самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажирки.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    В России хотят призывать в армию с 18 до 30 лет. Когда новые правила вступят в силу?

    Российская армия уничтожила боеприпасы и пункт дислокации ВСУ

    Собянин назвал способ ускорить переезд москвичей по программе реновации

    Врач предупредил о раннем старении из-за кофе

    Россиянам перечислили способы модно носить сандалии с носками

    Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео

    Подставная невеста вышла замуж за 27 мужчин и сбежала с их деньгами

    Зеленский уволил посла в Великобритании после критики в свой адрес

    В России приняли закон о единой ставке НДФЛ для работающих из-за границы

    Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости