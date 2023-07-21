Нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского самолета из Москвы

Пассажирский самолет не смог вылететь из Москвы из-за плохого самочувствия пассажира

Вылет пассажирского самолета Airbus из Москвы был сорван из-за нештатной ситуации. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из российской столицы в Волгоград. Отмечается, что воздушное судно не смогло улететь в место назначения из-за плохого самочувствия пассажира.

Позже выяснилось, что пожилой женщине стало плохо с сердцем. В этот момент остальные пассажиры оставались в самолете. Общая задержка вылета составила примерно час.

«Самолет вылетел из Шереметьево, — сообщил источник агентства. — Пассажирка, которой стало плохо во время руления, передана скорой помощи».

Ранее годовалому ребенку стало плохо в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшем из Сочи в Екатеринбург. По словам очевидцев, сначала младенец стал захлебываться собственной рвотой, а после у него начались судороги.

