Россияне в 20 раз больше стали слушать подкасты для взрослых

В крупных городах России в 20 раз выросли прослушивания подкастов 18+

HiFi-стриминг «Звук» опубликовал аналитику прослушиваний немузыкального контента за первую половину 2023 года. По данным аудиосервиса, популярность категории подкастов выросла более чем в два раза, а наибольший рост пришелся на сегмент для взрослых в городах с населением от 100 тысяч человек.

Среди пользователей в возрасте от 20 до 30 лет самыми популярными тематиками подкастов стали история, юмор, наука, общество, культура и детективный жанр (направление true crime). В категории от 30 до 40 лет в топ попало направление о детях и семье, куда входят детские сказки, истории о комфортном родительстве и другое.

Изображение: HiFi-стриминг «Звук»

HiFi-стриминг «Звук» сравнил время прослушивания подкастов у жителей городов с населением более 1 миллиона, от 100 тысяч до 500 тысяч человек, от 500 тысяч до 1 миллиона и менее 100 тысяч. Согласно внутренней аналитике, рост времени прослушиваний более чем в 20 раз пришелся на города с населением в 100-500 тысяч человек в возрастном сегменте 20-40 лет. Больше всего интереса вызвали подкасты «Дневники Лоры Палны» и «Не туда» 18+, то есть для взрослых. Направление подкастов на темы с пометкой «18+» показывает скачок преимущественно у категории пользователей до 30 лет.

Жители городов-миллионников старше 30 лет активно слушают аудиокниги — в четыре и более раз выше, чем пользователи «Звука» до 30. Одним из самых популярных произведений для аудитории 30-50 лет стало «11/22/63» в исполнении Валерия Смекалова.

Рекордной по прослушиваниям сразу для нескольких возрастных групп стала аудиокнига «Чебурашка». 66 процентов прослушиваний с детьми пришлись на аудиторию в возрасте 30-50 лет.