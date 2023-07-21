Россиянина задержали по делу о подрыве банкомата

В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве банкомата, у него нашли пулемет

В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в подрыве банкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью 19 июля неизвестный в отделении банка привел в действие взрывное устройство, однако похитить так ничего не смог и скрылся с места преступления.

Подозреваемого нашли возле его дома. Во время обыска у него обнаружили ручной пулемет Калашникова, патроны к нему и, предположительно, взрывчатое вещество. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Также его проверят на причастность к совершению похожего преступления. 14 июля злоумышленник безуспешно пытался вскрыть банкомат с тремя миллионами рублей в Калининском районе города.