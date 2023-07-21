Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:27, 21 июля 2023Мир

На юго-западе Польши упал американский беспилотник

RMF: на юго-западе Польши упал американский беспилотник

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

В Южной Силезии на юго-западе Польши упал американский беспилотник. Об этом пишет местное издание RMF.

Инцидент случился в лесу возле города Тшебень. Очевидец позвонил в экстренные службы и сообщил, что в лесу упал небольшой самолет. Позже выяснилось, что это был американский военный беспилотник.

Пострадавших нет. Беспилотник обнаружили в нескольких сотнях метров от дороги.

2 июля сообщалось, что сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в 120 километрах от Севастополя. Дрон с позывным FORTE12 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в 10:30 по московскому времени был замечен в районе южных российских территорий.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали идею изменить призывной возраст

    Лукашенко призвал мобилизоваться на фоне ситуации с зерновой сделкой

    Миру предрекли рост цен на продукты из-за жары

    В Госдуме высказались об идее переводить на бюджет студенток в декрете

    В Госдуме предложили клеить на один товар пугающие картинки

    «Ростех» поставит сверхвысокочастотные приборы для космических аппаратов

    Ротенберг продлил соглашение со СКА на пять лет

    Драка водителя с пассажиром в подмосковном автобусе попала на видео

    Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «мое тело — мое дело»

    Трихолог рассказал о лечении выпадения волос во время менопаузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости