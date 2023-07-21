RMF: на юго-западе Польши упал американский беспилотник

В Южной Силезии на юго-западе Польши упал американский беспилотник. Об этом пишет местное издание RMF.

Инцидент случился в лесу возле города Тшебень. Очевидец позвонил в экстренные службы и сообщил, что в лесу упал небольшой самолет. Позже выяснилось, что это был американский военный беспилотник.

Пострадавших нет. Беспилотник обнаружили в нескольких сотнях метров от дороги.

2 июля сообщалось, что сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США в 120 километрах от Севастополя. Дрон с позывным FORTE12 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в 10:30 по московскому времени был замечен в районе южных российских территорий.