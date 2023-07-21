Байден предложил занять пост главкома ВМС США женщине

Байден выдвинул на пост главкома ВМС США кандидатуру женщины-адмирала Франчетти

Главкомом Военно-морских сил (ВМС) США впервые в истории страны может стать женщина — американский президент Джо Байден выдвинул на этот пост кандидатуру адмирала Лизы Франчетти. Об этом сообщает Assoсiated Press.

Кандидатура Франчетти вносится на рассмотрение Сената Конгресса. Отмечается, что она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США. Если ее кандидатура будет утверждена, она вновь войдет в историю как первая женщина на посту начальника штаба ВМС и в составе Комитета начальников штабов.

В настоящее время Лиза Франчетти является замначальника штаба американских ВМС.